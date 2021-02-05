Власти Ростова выиграли все иски об изъятии земель для реконструкции моста на Малиновского

Суд удовлетворил пять исков ростовской администрации об изъятии пяти участков у собственников для реконструкции моста на Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Чтобы провести реконструкцию моста, было принято решение изъять земельные участки под муниципальные нужды. Постановление администрации об этом было подписано в ноябре 2019 года. «Была проведена независимая оценка выкупной стоимости земельных участков и объектов недвижимости. Однако 5 из 11 собственников не согласились с предложенной стоимостью»,— говорится в сообщении. В связи с этим администрация обратилась в суд.

Отмечается, что сейчас проходят работы по переоформлению права собственности и выкуп участков. «Собственники могут воспользоваться правом и обжаловать решение суда. Сроки реализации проекта от этого не изменятся»,— уточняет пресс-служба.

Наталья Шинкарева