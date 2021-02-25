Ростовская Дума признала двух депутатов нарушителями этики

Во время 4-го заседания ростовской городской Думы депутаты заслушали заключения комиссии по этике в отношении депутатов Петра Пятибратова и Натальи Оськиной. Они были признаны нарушившими депутатскую этику. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно заключении комиссии по этике, депутат гордумы от КПРФ Наталья Оськина публично распространила недостоверные сведения, в связи с чем ей было предложено принести извинения. Напомним, 14 декабря 2020 года она на своей странице в Instagram заявила о том, что медработники учреждения сообщили ей о смерти из-за перебоев с кислородом пациентов ковидного госпиталя при Ростовской областной клинической больнице. В РОКБ информацию опровергли.

Жалобу в комиссию по этике на Петра Пятибратова подал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Поводом стало то, что господин Пятибратов опубликовал в своем профиле в Instagram пост, в котором сообщил, что сроки реконструкции моста на Малиновского срываются, так как администрация вовремя не выкупила участки земли, через которые должны проходить подъезды к путепроводу. Комиссия по этике признала, что депутат умышленно исказил информацию, «чем дискредитировал имидж администрации города».

Наталья Шинкарева