Капитализация всех криптовалют превысила $2 трлн

Капитализация всех криптовалют в мире, по данным Goingecko (отслеживающет рыночную капитализацию криптовалют), превысила $2 трлн. Эта цифра была достигнута всего спустя три месяца после того, как в январе был установлен предыдущий рекорд — $1 трлн. Сейчас объем рынка криптовалют сопоставим с рыночной капитализацией Apple.

С начала года биткойн, Ethereum и другие цифровые валюты показали значительный рост: стоимость биткойна выросла с $33 тыс. до $58 тыс., Ethereum — с $1,2 тыс. до $2,2 тыс. Этому способствовали как поддержка платежных сервисов вроде PayPal и Visa, так и информация об инвестициях в биткойн компании Илона Маска Tesla. Также электромобили Tesla теперь можно будет купить за биткойны.

Евгений Федуненко