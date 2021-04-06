Европейский регулятор проверит информацию об утечке данных Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии проверит информацию о появлении в открытом доступе личных данных пользователей Facebook. Ранее СМИ сообщили об утечке сведений более 533 млн пользователей соцсети из 106 стран.

Заместитель главы регулятора Грэм Дойл допустил, что речь может идти о данных из предыдущей утечки. Регулятор Ирландии имеет решающее значение для таких расследований в Европе, так как европейская штаб-квартира Facebook находится в Дублине.

«После появившихся на выходных в СМИ сообщений мы изучаем ситуацию, чтобы установить, идет ли речь о том же массиве данных»,— сказал господин Дойл (цитата по BBC). В пресс-службе Facebook заявили, что речь идет именно о данных масштабной утечки 2019 года.

Как ранее сообщили СМИ, среди попавших в открытый доступ данных — более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн о пользователях в Индии. Данные включают в себя номера их телефонов, идентификационные данные Facebook, полные имена, места и даты рождения, биографические данные, а в некоторых случаях — адреса электронной почты.

О последствиях предыдущих утечек данных из соцсети — в материале “Ъ” «Регуляторы подкосили Facebook».