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Вторая часть «Последнего богатыря» попала в топ-20 успешных мировых кинопремьер

Российский фильм «Последний богатырь. Корень зла» включили в список самых кассовых релизов мирового кинопроката в 2021 году, следует из данных сайта BoxOfficeMojo. Кинолента заняла 18-е место, заработав в прокате $28,3 млн.

В топ-5 вошли:

  • «Привет, мам!» (заработал $821,4 млн);
  • «Детектив из Чайнатауна» ($686,3 млн);
  • «Годзилла против Конга» ($285,4 млн);
  • «Одиссея писателя» ($149,5 млн);
  • «Том и Джерри» ($93,5 млн).

Вторая часть «Последнего богатыря» вышла в прокат 31 декабря 2020 года. К февралю фильм собрал 2 млрд руб.

Об успехе кинокартины — в материале “Ъ FM” «Ставка Disney на русский фольклор сыграла».

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