Вторая часть «Последнего богатыря» попала в топ-20 успешных мировых кинопремьер

Российский фильм «Последний богатырь. Корень зла» включили в список самых кассовых релизов мирового кинопроката в 2021 году, следует из данных сайта BoxOfficeMojo. Кинолента заняла 18-е место, заработав в прокате $28,3 млн.

В топ-5 вошли:

«Привет, мам!» (заработал $821,4 млн);

«Детектив из Чайнатауна» ($686,3 млн);

«Годзилла против Конга» ($285,4 млн);

«Одиссея писателя» ($149,5 млн);

«Том и Джерри» ($93,5 млн).

Вторая часть «Последнего богатыря» вышла в прокат 31 декабря 2020 года. К февралю фильм собрал 2 млрд руб.

Об успехе кинокартины — в материале “Ъ FM” «Ставка Disney на русский фольклор сыграла».