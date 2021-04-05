Приток инвестиций в развивающиеся рынки упал до минимума с апреля 2020 года

Чистый приток зарубежных инвестиций в портфели акций и облигаций развивающихся стран в марте составил $10,1 млрд. Этот показатель стал самым низким с апреля 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные Institute of International Finance (IIF). В феврале 2021-го приток инвестиций достигал $23,4 млрд.

По данным IIF, почти 90% притока инвестиций пришлось на Китай: $3,8 млрд было вложено в китайские акции, $5 млрд — в долговые инструменты. В акции других развивающихся стран в общей сложности было инвестировано $0,2 млрд, в долговые инструменты — $1,2 млрд.

Как считают эксперты, одной из причин снижения интереса к инвестициям в развивающихся странах стало увольнении главы Центробанка Турции. «Несмотря на неутешительные показатели, некоторая положительная поддержка потоков сохраняется, что связано с ростом цен на сырьевые товары и конструктивной динамикой платежного баланса»,— заявили в IIF.

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил председателя Центробанка страны Наджи Агбала. Отставка произошла спустя два дня после того, как ЦБ Турции поднял ключевую ставку на 2 п. п., до 19%. На фоне смены главы ЦБ турецкая лира дешевела на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Экс-глава турецкого ЦБ потянул за собой лиру».