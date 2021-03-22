Экс-глава турецкого ЦБ потянул за собой лиру

Турецкая лира рухнула после отставки главы местного Центробанка. 22 марта национальная валюта в моменте теряла 17% по сравнению с закрытием торгов 19 марта. На 10% упал и местный биржевой индекс — в итоге пришлось приостанавливать торги. Все из-за того, что 19 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу ЦБ Наджи Агбала за то, что тот повысил ключевую ставку с 17% до 19%. Президент выступал категорически против этого решения. В итоге уволенный руководитель ЦБ стал уже третьим главой регулятора, потерявшим свой пост за последние полтора года.



Почему турецкая лира так сильно отреагировала на эти события? На этот вопрос ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов:

«У тех, кто торгует турецкими активами, валютой, наверное, сейчас только одна эмоция: “Сколько можно?” Если посмотреть на динамику ключевой ставки за последние три года, то сначала она выросла с 8% до 24%. Потом, по распоряжению Эрдогана, который начал снимать и тасовать руководство Центробанка, она опять снизилась до 8%. Осенью 2020 года турецкий лидер сказал, что с инфляцией все-таки надо бороться, и ключевая ставка снова начала расти. На прошлой неделе регулятор поднял этот показатель сразу на 200 пунктов.

Реакция Эрдогана оказалась совершенно обратной. Видимо, он решил, что все-таки лучше, чтобы ставка была низкой и уволил руководство ЦБ. Теперь рынок уже делает ставку на снижение на 100 базисных пункта. Именно это и вызвало такую реакцию инвесторов. Они не понимают, что является главной целью турецкого Центробанка и не любят непостоянство, из-за которого у них идет отток капитала.

Ну и, естественно, с ликвидностью не все в порядке, долларов не хватает. Отсюда и скачки курса национальной валюты.

Нельзя исключать, что этот максимум в 8,5-8,6 лир за американский доллар исторически в ближайшее время при такой чехарде в монетарной политике будет пройден.

Что касается влияния на рубль, то это не наша история. Однако степень накала у нас тоже высокая, ведь Банк России также начал цикл повышения ключевой ставки. При этом уже появились и критики этого решения, потому что инфляция у нас ушла далеко, выше ключевой ставки российского регулятора. То есть инфляция — 5,8, ставка — 4,5. Есть куда двигаться. Но в период, когда страна выходит из коронакризиса, необходима стимулирующая монетарная политика, так делают в развитых странах. Можно повторять опыт ФРС США или европейского ЦБ и держать ставку ниже уровня инфляции, но это разорвет систему.

У нас это чревато очень серьезными последствиями, инфляция выходит из-под контроля и сжирает доходы населения. Граждане при этом начинают метаться и принимают неправильные решения. В итоге сбережения сгорают и это выливается в социальную напряженность.

Поэтому во избежании кризиса реальная ставка должна быть в России положительной».

Новым главой турецкого Центробанка станет профессор банковского дела и обозреватель проправительственной газеты Сахап Кавциоглу. Сам он активно критиковал повышение ключевой ставки и поддержал точку зрения президента Эрдогана о том, что это может спровоцировать рост инфляции. При этом по пути повышения ключевого показателя двигаются многие развивающиеся страны. Помимо Турции, 19 марта ставку увеличил и регулятор Бразилии до 2,75%, а также Россия — до 4,5%. Это вполне объяснимо, отмечает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.

По его словам, доступность денег в период восстановления мировой экономики неизбежно провоцирует рост инфляции. И только ключевая ставка может его сдержать: «В преломлении к России глобальная инфляция оказала свое влияние на усиление ценового давления в стране, но стала далеко не единственным фактором. Разгон инфляции у нас в значительной степени произошел по причине, во-первых, более слабого рубля — у нас он ослабевал устойчиво в течение второго полугодия 2020-го в то время, когда цены на нефть росли, и, прежде всего, это было вызвано опасениями инвесторов относительно санкционных рисков. И во-вторых, из-за более слабого урожая, особенно плодоовощной продукции.

Что касается глобальной инфляции, она присутствует, это очень хорошо видно. Например, те же самые цены на нефть сейчас фактически вышли на докризисные уровни в таком темпе, в котором никто не ожидал, хотя кризис еще не завершился.

При этом нефть — не единственный товар, который достаточно активно среагировал. Мы видели рост цен на сырьевую, и на промышленно-сырьевую продукцию, а также и на продовольственные товары. Связано это, с одной стороны, со снижением предложения, а с другой стороны, все рынки реагируют на те большие объемы ликвидности, которые были предоставлены мировой экономике со стороны центральный банков. Такой подъем инфляции был предсказуем в период, когда многие страны мира готовятся к выходу из кризиса».

В России, например, инфляции в начале года заметно ускорилась, и к марту она уже составляла почти 6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в апреле этот показатель начнется снижаться, а сейчас наблюдается пиковое значение инфляции.

Владислав Викторов