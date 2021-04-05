ВОЗ рекомендует больным с COVID-19 ограничивать контакты с животными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует заразившимся коронавирусом ограничивать контакты с домашними питомцами и другими животными, сообщила «РИА Новости» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Такая рекомендация связана с возможностью передачи вируса от человека к животному и последующей генетической модификацией вируса.

«Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей»,— сказала госпожа Вуйнович. По ее словам, «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения».

Ранее первая в мире вакцина против коронавируса для плотоядных животных «Карнивак-Ков» была зарегистрирована в России. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. Массовое производство препарата может начаться уже в апреле.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что следующим этапом пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. 30 марта ВОЗ опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Из него следует, что миссия не смогла установить источник вируса, наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.