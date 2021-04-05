05 апреля, понедельник
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Сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян (млрд руб.)

от
Год млрд
2015 1,15
2016 1,08
2017 1
2018 1,4
2019 5,7
2020 (данные за 9 месяцев) 6,5

Источник: ЦБ РФ.

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