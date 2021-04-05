Заключено 99% контрактов на работы по объектам нацпроекта БКД на 2021 год

В Новосибирской области на 99% завершена контрактация объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2021 году. Вопрос о планах выполнения работ на автомобильных дорогах области в 2021 году 5 апреля обсуждался в правительстве региона в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в настоящее время контрактация объектов в рамках национального проекта 2021 года завершена на 99%. Контракты заключены по 97 из 98 объектов, в том числе по всем 65 объектам, реализуемым ГКУ НСО ТУАД, и по 32 из 33 объектов на автодорогах местного значения.

Кроме того, продолжается контрактация объектов, реализуемых вне национального проекта, в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015–2022 годах. Всего планируется выполнить работы на 154 объектах. В ходе оперативного совещания было отмечено, что вопрос заключения муниципальных контрактов стоит на особом контроле.

Анатолий Костылевский отметил, что плановое значение доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2021 году составляет 26,6 млрд руб. За счет указанных средств в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 423,23 км объектов (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог).

Кроме того, по словам министра, в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина для обследования исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств по работам, выполненным в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017–2018 годах и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019–2020 годах, на 251 объекте в период с 6 по 28 апреля 2021 года, запланирован совместный выезд специалистов минтранса региона, ФКУ «Сибуправтодор», служб заказчика и представителей подрядных организаций. Устранить выявленные замечания необходимо до 1 июля 2021 года.

В настоящее время продолжается претензионно-исковая работа по 48 гарантийным замечаниям, выявленным на объектах 2017–2018 годов. В текущем году срок устранения ранее выявленных замечаний — не позднее 1 июня.