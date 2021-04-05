Экс-полицейского приговорили к 19 годам за расстрел коллег в московском метро

Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, к 19 годам лишения свободы. Гособвинение просило приговорить его к 22 годам колонии строгого режима. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

«Назначить наказание Смирнову в виде 19 лет колонии строгого режима. Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции»,— сказал судья Андрей Суворов на заседании (цитата по ТАСС). Также суд взыскал с него 3,5 млн руб. в пользу родственников убитого сотрудника полиции.

В сентябре 2019 года старший прапорщик Алексей Смирнов получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документов, 2 тыс. руб. Сотрудники управления собственной безопасности попытались предъявить доказательства взятки, тогда полицейский выхватил пистолет и открыл огонь. Один из полицейских был убит. Обвиняемый попросил прощения за свои действия, но не объяснил их мотивы. Присяжные признали его виновным в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, но оправдали во взяточничестве, а также посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Прапорщик заслужил снисхождение от пожизненного срока».