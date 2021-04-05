СКР оценил ущерб от действий главы департамента Минпромторга более чем в 31 млн рублей

По оценке Следственного комитета России (СКР), ущерб от действий обвиняемого в превышении полномочий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского превышает 31 млн руб. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Ануфриенко. Павел Серватинский вину не признает.

«Следствие считает, что превышение Серватинским должностных полномочий повлекло за собой причинение тяжких последствий, выразившихся в невозврате Минпромторгу РФ необоснованно перечисленной ООО "Исток" субсидии в размере более 31 млн руб. С предъявленным обвинением Павел Вадимович не согласен, никаких умышленных действий, связанных с превышением должностных полномочий, он не совершал. Вывод о наступлении тяжких последствий следствием сделан необоснованно, поскольку нарушенные права Минпромторга РФ восстановлены судом в процедуре арбитражного судопроизводства»,— сказал господин Ануфриенко.

Адвокат добавил, что Павел Серватинский сотрудничает со следствием «несмотря на несогласие с предъявленным обвинением». Других привлеченных к уголовной ответственности лиц в рамках расследования дела нет, добавил Алексей Ануфриенко.

Павел Серватинский был задержан 1 апреля. По версии следствия, глава департамента Минпромторга незаконно выделил 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии в 2018 году. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы. За последние полгода это пятое задержание сотрудников Минпромторга.

О последнем задержании — в материале “Ъ” «Деньги не дошли до исследовательских работ».