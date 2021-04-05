«Команды выдали огненный матч»

Вечером 5 апреля матчем «Зенит» — «Химки» завершится тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Питерский клуб по-прежнему лидер чемпионата, но сейчас «Спартак» отстает от действующего чемпиона всего на одно очко. С отставанием в четыре балла от красно-белых идут «Локомотив» и ЦСКА. Всего на бал от «Локо» и армейцев отстает «Динамо». За развитием событий в 24-м туре следил спортивный обозреватель “ Ъ FM” Владимир Осипов.

Розыгрыш начинался с двух тренерских отставок. После крупных поражений ушли наставники «Краснодара» и «Уфы» Мурад Мусаев и Рашид Рахимов. Причем ушли сами. Что касается «Краснодара», то ходят слухи, что в ближайшее время южан возглавит бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Вроде, даже заплату ему предлагают, как в столичном клубе — €1,5 в год. При этом Мусаев получал только € 500 тыс. в год.

Но все эти финансовые перипетии вряд ли беспокоили армейских болельщиков, которые с тревогой ждали дебюта нового главного тренера — Ивицы Олича. Соперник для начала карьеры у хорвата был подходящий — Тамбов. Самый бедный клуб РПЛ, аутсайдер из подвала турнирной таблицы. Но даже этому клубу ЦСКА не забил ни одного мяча. Правда, и не пропустил. Все мячи в этой встрече были отправлены в ворота с пенальти. А их было назначено целых четыре. Один в ворота ЦСКА и три в ворота Тамбова. В итоге армейцы выиграли 2:1, реализовав два из трех одиннадцатиметровых.

Как тренер Олич пока не впечатляет, считает футбольный эксперт Евгений Ловчев: «Мы все время ждем “Старика Хоттабыча”, который придет и сразу что-то сделает.

Ничего особенного сегодня ЦСКА не показал, хотя обычно бывает так: сменится тренер, и все рвутся проявить себя.

Они старались, но, честно говоря, я не видел, чтобы армейцы разорвали команду Тамбова. Была довольно-таки равная игра».

Но три очка есть три очка, да и слишком мало Олич работает с командой, а вот четыре пенальти, которые назначил арбитр Виталий Мешков из Дмитрова, удивили многих. Четыре одиннадцатиметровых в одном матче, кстати, рекорд РПЛ. Во время встречи армейцев с Тамбовом, комментаторы не раз вспоминали о неприятной истории игроков этого клуба, связанных с букмекерскими ставками.

Порой неожиданные судейские решения могут приниматься не просто так, рассказал “Ъ FM” бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Если раньше команды договаривались с арбитрами судить в одну или в другую сторону, то сейчас, например, он может показать пять желтых карточек и ни одной больше, а кто-то из его знакомых или родственников поставит именно на такую вещь.

То есть необязательно ставить на пенальти или результат, ведь можно поставить на любое событие, или две красные карточки.

А потом мы смотрим и удивляемся, с чего вдруг арбитр на ровном месте нашел красную карточку, а то и две. На 50% ответ именно в том, что кто-то из его очень близких людей сделал именно такую ставку».

В матче «Ростов» — «Спартак», который завершал программу дня, к счастью, обошлось без неоднозначных рекордов. Зато на нем впервые после пандемии разрешили болельщикам заполнить 75% посадочных мест на стадионе. В связи с этим в Ростов приехало такое количество спартаковских болельщиков, что на первый взгляд их было больше чем поклонников «хозяев». Команды выдали огненный матч, забив четыре мяча уже в первом тайме. Gосле перерыва гол Александра Соболева, сделавшего дубль, принес победу «Спартаку» — 3:2. Победы красно-белых оставляли в сердцах болельщиков надежду, что Доменико Тедеско, не смотря на заявления об уходе, все же останется в клубе.

Но футбольный эксперт Эдурад Мор уверяет, что этого в любом случае не произойдет: «В клубе были не против и хотели бы, чтобы Тедеско остался. То есть вопрос денег вообще не стоит, он не обсуждается. Вопрос семьи — да. Руководство не решит никак, это личные мотивы. Нет финансов, нет места в таблице, ничего от этого не зависит, к сожалению.

До конца сезона Тедеско на тренерском мостике, а «Спартак» пока в чемпионской гонке. «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» тоже пока своих шансов не потеряли. Только им будет чуть сложней, ведь эти клубы продолжают выступать в кубке страны, а силы игроков не беспредельны, особенно в нашем клубном футболе.