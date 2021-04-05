«Спартак» взял очки с Дона

В 24-м туре чемпионата России состоялись очередные матчи, в том числе с участием претендентов на медали. «Спартак» на выезде победил «Ростов» со счетом 3:2 и набрал 47 очков, вплотную приблизившись к лидирующему «Зениту», который в понедельник встречается с «Химками». ЦСКА в дебютной игре для Ивицы Олича на посту главного тренера одолел «Тамбов» — 2:1.

Матч в Ростове-на-Дону, куда пожаловал с визитом «Спартак», больше всего соответствовал статусу центрального противостояния в 24-м туре. Хотя «Ростов» принимал занимающий второе место столичный клуб в ранге восьмой команды текущего чемпионата России, разница между ними как в очках, так и в классе была невелика. У красно-белых вообще в последнее время отношения с этим соперником не складывались. Они не смогли одолеть его в пяти предыдущих встречах подряд, причем под руководством Доменико Тедеско потерпели два поражения — 1:4 в прошлом сезоне и 0:1 в первом круге нынешнего первенства. А когда «Спартак» праздновал успех на берегах Дона, все уже давно забыли, так как это произошло аж в 2013 году еще при Валерии Карпине, который теперь находится по другую сторону баррикад.

Безусловно, сейчас в пользу москвичей говорили три победы кряду над «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом» с общим счетом 13:3, но перерыв на матчи сборных сбил их, что называется, на взлете. Отлучка сборников, да и длительная пауза сама по себе нередко выбивают клубные команды из колеи. К тому же у «Спартака» наметились проблемы в средней линии из-за травм Романа Зобнина, Алекса Крала и Виктора Мозеса. Впрочем, россиянина и нигерийца удалось поставить в строй, а вот чех отсутствовал в заявке, как и аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

Между тем, несмотря на то что турнирной позиции красно-белых пока ничто не угрожало, им необходимо было брать три очка, чтобы одновременно поддавить «Зенит» в борьбе за чемпионство и сохранить более комфортный зазор безопасности относительно других претендентов на медали. Выигравшие в субботу «Локомотив» и «Динамо» уже плотно поджали «Спартак». В воскресенье к ним присоединился и ЦСКА, который отметил дебют Ивицы Олича на посту главного тренера предсказуемой победой над пребывающим в свободном падении «Тамбовом». Кстати, при иных обстоятельствах первый матч хорватского специалиста в премьер-лиге наверняка привлек бы куда больше внимания, но выезд армейцев в Саранск, прямо скажем, не представлял никакой интриги. Правда, Оличу все-таки пришлось немного поволноваться, ведь его подопечные уступали 0:1 и дожали «Тамбов» только во втором тайме — 2:1. Оба гола ЦСКА забил с пенальти и еще не реализовал третий 11-метровый.

Ну а «Ростов» подтвердил репутацию одного из самых неудобных соперников для «Спартака». Москвичи открыли счет после того, как Мозес «накрутил» Николая Пояркова и рикошетом от Хайтама Алеесами попал в ближний от вратаря Сергея Песьякова угол. Однако вели они всего четыре минуты. Прострел Дмитрия Полоза на Понтуса Альмквиста закончился тем, что защитник красно-белых Павел Маслов поразил собственные ворота, как и в недавнем матче с «Динамо». Более того, через пять минут гости уже проигрывали, когда от Маслова «заразился» Айртон. Бразилец махнул мимо мяча, и тот достался Полозу. Голкипер Александр Максименко вроде бы подчистил ошибку партнера, но Полоз все же выжал максимум из того эпизода, отдав голевой пас Георгию Махатадзе, который забил крученым ударом от штанги. Тем не менее на мокром от интенсивного дождя газоне ляпы допускали не только спартаковские защитники. В конце первой половины встречи уже Алеесами дал маху, пытаясь прервать передачу Айртона, чем не преминул воспользоваться Александр Соболев, головой переправивший мяч в сетку.

Сразу после перерыва Али Соу убежал один на один с Максименко, но вратарь успел выброситься на него. Даже сверхрезультативный первый тайм не изменил характер матча, в котором команды и не думали об осторожности. И пятый гол не заставил себя долго ждать. Песьяков парировал мощнейший удар Мозеса, однако опасность не миновала. Квинси Промес подал угловой, и Соболев вывел «Спартак» вперед, взмыв выше всех в ростовской штрафной. Затем Мозес инициировал еще несколько острых атак справа, и Промес должен был добивать мяч, который отскочил к нему от Песьякова. Голландец был в шаге от гола и в моменте, когда Джордан Ларссон перекинул вратаря, а ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

Гости даже в концовке не отказывались от атакующей манеры игры и не садились в оборону. Промес так и ушел с поля без гола, хотя перед заменой удачно подставился под прострел Мозеса. «Спартак» был вынужден досрочно снять и центрального защитника Самюэля Жиго, получившего бутсой по лицу от Альмквиста. Доигрывали москвичи и без Ларссона с Мозесом, но все равно ничего не позволили «Ростову» и одержали волевую победу 3:2. Теперь они будут ждать результата матча «Зенита» с «Химками».

Александр Ильин