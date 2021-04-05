Овечкин вышел на второе место по числу заброшенных шайб в большинстве в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 265-ю шайбу, играя в большинстве в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он догнал по этому показателю Бретта Халла и теперь делит с ним второе–третье места.

Первое место по числу заброшенных шайб в большинстве занимает Дэйв Андрейчук. На его счету 274 гола.

Александр Овечкин забросил 265-ю шайбу на выездном матче против «Нью-Джерси». «Вашингтон» победил в матче со счетом 5:4. Также шайбу забросил другой россиянин — Евгений Кузнецов.

В марте Александр Овечкин вышел на чистое шестое место лучших снайперов НХЛ, забросив 718-ю шайбу за карьеру. Он обошел канадца Фила Эспозито. В пятерку лидеров среди снайперов не входят действующие игроки.

Об успехах россиянина — в материале “Ъ” «Александр Овечкин повысил забиваемость».