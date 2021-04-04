Футболист молодежной подмосковной команды умер во время матча

Игрок молодежной футбольной команды «Знамя труда» Никита Сидоров умер во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево Московской области. Ему было 18 лет. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

«4 апреля произошла трагедия — футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров умер во время матча»,— говорится в сообщении Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). ПФЛ и Российский футбольный союз выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Никита Сидоров умер во время товарищеского матча. Он вышел на замену и через пять минут упал, сообщил тренер основной команды «Знамя труда» Роман Шапкин. «Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал… Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли»,— сказал тренер «РИА Новости».

Директор МУ ГФК «Знамя труда» Михаил Пузанов сообщил, что врач назвал предварительной причиной смерти аневризму. Однако официального заключения пока нет. «Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня»,— сказал господин Пузанов телеканалу «360».

В марте умер хоккеист Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Тимур Файзутдинов, его госпитализировали после попадания шайбы в голову во время матча. Ему было 19 лет.