Хоккеист клуба МХЛ умер после попадания шайбы в голову

Защитник клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Его госпитализировали после попадания шайбы в голову во время матча в Ярославле. Хоккеисту было 19 лет.

«Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против "Локо". Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня»,— говорится в сообщении «Динамо» во «ВКонтакте».

В память о хоккеисте ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и МХЛ начнутся с минуты молчания.