В Мьянме количество погибших во время протестов превысило 500 человек

Количество погибших в столкновениях в Мьянме достигло 564 человек, сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным. Протесты против военных продолжаются в стране с начала февраля.

«По состоянию на 4 апреля в заключении находятся 2667 человек, из них 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест 425 человек»,— сообщили правозащитники. По их данным, в результате переворота были убиты 564 человека.

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. После переворота в крупных городах страны проходят акции протеста против военных, которые обычно заканчиваются столкновениями с силами безопасности.

О реакции хунты читайте в публикации “Ъ” «Праздник военных испорчен протестами».