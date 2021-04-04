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Володин призвал Киев выполнить Минские соглашения

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что руководству Украины, пока не поздно, надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что в результате атаки украинского беспилотника погиб ребенок. По словам господина Володина, подлинная причина произошедшей трагедии — в действиях официальной власти Украины.

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями»,— написал председатель Госдумы в Telegram-канале. По его словам, действия представителей руководства Украины не направлены на урегулирование ситуации. «Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе»,— пишет Вячеслав Володин. Он предупредил «радикально настроенных» украинских политиков, что им не сойдет с рук то, что они «будут творить в ЛНР и ДНР».

«Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать минские соглашения»,— советует господин Володин. В связи с этим он назвал хорошим предложением задействовать парламентскую четверку в рамках «нормандского формата».

С такой инициативой выступил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа—За жизнь» Виктор Медведчук. «Было бы правильно использовать эту возможность и пойти по этому пути. Но вместо этого начались гонения на Медведчука и его сторонников по партии»,— напомнил председатель Госдумы. «Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге»,— пишет он, упоминая заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

Ранее господин Кравчук сказал, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке страны с участием нового представителя общественности самопровозглашенной ДНР Майей Пироговой. На Украине она заочно приговорена к 10 годам лишения свободы за терроризм.

Подробнее о попытках урегулировать ситуацию в регионе читайте в публикации “Ъ” «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире».

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