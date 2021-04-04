Рекордное число технологических IPO отменили из-за кампании против основателя Alibaba

По подсчетам Financial Times, после скандальной отмены IPO финтех-компании Ant Group китайские высокотехнологические компании стали массово отказываться от проведения своих IPO. Ant Group является подразделением интернет-гиганта Alibaba китайского мультимиллиардера Джека Ма и владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay.

В ноябре прошлого года Ant Group готовилась к первичному размещению акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Ожидалось, что она привлечет в ходе размещения около $35 млрд инвестиций, а сама компания будет оценена в $200 млрд, что сделало бы это IPO крупнейшим в истории. Однако всего за пару дней до начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. После этого регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении самой Alibaba Group, а Джек Ма на некоторое время перестал появляться на публике, что даже вызвало опасения за его судьбу. По данным западных СМИ, за решением остановить крупнейшее IPO в мире и начать антимонопольное расследование стоял один и тот же человек — председатель КНР Си Цзиньпин, которому не понравилась, что Джек Ма неоднократно критиковал китайские власти.

По данным Financial Times, после этих событий китайские технологичные компании отменили более 180 своих IPO, что стало рекордом для такого короткого срока. Только в марте было 76 отмен — вдвое больше, чем месяцем ранее. Примечательно, что отмены IPO приходятся на китайскую биржу для технологических компаний Star Market, запущенную в июле 2019 года. Ее создание стало реакцией Китая на торговую войну с США — Шанхайская фондовая биржа, запустившая Star Market, позиционировала эту площадку как ответ американской технологической бирже NASDAQ.

Евгений Хвостик