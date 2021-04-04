Россияне стали чаще материться в соцсетях после введения запрета

После вступления в силу закона, запрещающего использование нецензурных выражений в соцсетях, ненормативной лексики в интернете стало больше, показало исследование «Медиалогии». Так, с 1 февраля по 31 марта в соцсетях русскоязычные пользователи опубликовали 20,2 млн постов с использованием мата. В прошлом году за аналогичный период таких публикаций было 18,3 млн (на 10% меньше).

В рамках исследования «Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке, упоминания которых считала в постах и комментариях пользователей соцсетей с использованием собственных алгоритмов. В подсчетах учитывался русскоязычный сегмент социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok. Результаты исследования приводит РБК.

Чаще всего в феврале–марте 2021 года русскоязычные пользователи обсуждали приговор оппозиционеру Алексею Навальному и последовавшие за ним санкции, аномально холодную погоду в России, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given и рост цен на продукты.

С 1 февраля 2021 года по новому закону социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент (детская порнография, способы изготовления наркотиков, оружия), сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсетью Роскомнадзор считает любой сайт, чья посещаемость превышает 500 тыс. пользователей в сутки. По оценкам Общественной палаты России, сейчас лидерами антирейтинга по деструктивному контенту являются Twitter и Facebook.

О реакции пользователей на новые правила — в материале “Ъ FM” «"День мата" растянулся на неделю».