«Спартак» воспользовался беззащитностью «Краснодара»

В воскресенье состоялось еще три матча 21-го тура чемпионата России по футболу. Главным событием дня было противостояние «Спартака» и «Краснодара» в Москве, которое действительно получилось красочным и богатым на голы. Команды забили семь мячей, но шесть из них влетели в ворота гостей. По дублю оформили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Впервые отличился после возвращения в «Спартак» и Квинси Промес. Победив 6:1, красно-белые с 38 очками снова поднялись на третье место.

Самая яркая афиша в 21-м туре чемпионата России однозначно была у матча «Спартак»—«Краснодар», хотя оба клуба, которые можно назвать грандами отечественного футбола, откровенно неудачно начали вторую часть сезона. Красно-белые потерпели два поражения в Кубке России и премьер-лиге с одинаковым счетом 0:2. Кубанцы вылетели из Лиги Европы и Кубка страны, а в национальном первенстве едва не уступили дома «Уралу», с трудом вырвав ничью. Перед обзорным туром они занимали восьмое место, а москвичи с третьего опустились на четвертое. Правда, и те и другие могли поправить свои дела при благоприятном исходе очной встречи.

«Спартак» в случае успеха возвращался в тройку, а «Краснодару» победа позволяла вплотную приблизиться к тому же «Спартаку». Ничья никому почти ничего не давала, что гарантировало их противостоянию бескомпромиссный характер.

Обе команды не смогли выставить оптимальный состав. У «Краснодара» возникли огромные проблемы с крайними защитниками. Выбыли из строя не только Сергей Петров и Кристиан Рамирес — во встрече с «Уралом» травмировался Евгений Чернов, и даже заменивший его Амбруаз Ойонго, взятый в аренду у французского «Монпелье», уже через 14 минут после своего дебюта порвал крестообразные связки колена. А еще ведь тогда удалили Игоря Смольникова. Чернов в итоге все-таки сыграл со «Спартаком», однако повреждение получил центральный защитник Александр Мартынович. Очень чувствительной оказалась и потеря из-за травмы основного вратаря Матвея Сафонова. Евгений Городов не справился с ролью первого номера, и «быкам» пришлось довериться 19-летнему Станиславу Агкацеву, но при этом арендовать у «Ростова» Егора Бабурина.

У красно-белых, помимо того что вновь отсутствовал из-за трехматчевой дисквалификации их главный тренер Доменико Тедеско, наказание за удаление в предыдущем туре отбывал один из лидеров Роман Зобнин. На карточках, что называется, висели еще оба центральных защитника — Георгий Джикия и Самуэль Жиго, которые тем самым рисковали пропустить не менее важную следующую игру с «Динамо».

Динамовцы, кстати, в воскресенье ожидаемо победили на своем поле полностью разобранный и за несколько дней заново собранный «Тамбов». Находящемуся на грани банкротства клубу они забили два безответных мяча, причем один из них с пенальти, и, набрав 36 очков, на 1 балл обошли «Спартак». Так что Тедеско нужно было обгонять своего динамовского коллегу и соотечественника Сандро Шварца.

Хозяева сразу нашли брешь в обороне «Краснодара», и уже на второй минуте Александр Соболев воспользовался невнимательностью центральных защитников, без сопротивления замкнув головой навес с левого фланга Наиля Умярова.

Справа у гостей был вынужден обороняться атакующий полузащитник Алексей Ионов, а у «Спартака» там располагался Квинси Промес. И голландец очень быстро подловил своего визави на позиционной ошибке. Вернувшийся в стартовый состав Джордан Ларссон вывел Промеса с глазу на глаз с Агкацевым, и тот в одно касание переправил мяч в сетку. Это был его 67-й гол за «Спартак», а если считать по системе «гол плюс пас», то 100-й результативный балл.

Таким образом, к восьмой минуте красно-белые повели 2:0 и вскоре могли утроить преимущество. Когда Промес уже замахнулся на дубль, его опередил Айртон, который и партнеру помешал, и сам до ворот не добил. А потом еще и Ларссон упустил отличный момент. Впрочем, постепенно «Спартак» сбавил обороты, и «Краснодар» перехватил инициативу, тем более что в отличие от обороны у него была мощная группа атаки. Даже без Маркуса Берга и рано захромавшего Ари, которого поменяли на 19-й минуте, у гостей хватало игроков, способных обострить ситуацию в чужой штрафной площади. И несколько раз в спартаковской штрафной вспыхивал настоящий пожар, который хозяева гасили с большим трудом. Краснодарцы еще в первом тайме вполне могли отквитать два мяча. Вандерсон дважды, Ионов и вышедший вместо Ари Магомед-Шапи Сулейманов были очень близки к цели, хотя и подопечные Тедеско, особенно Ларссон, терзали гостей контратаками.

На второй тайм «быки» вышли уверенные в том, что матч еще можно спасти.

Они основательно насели на ворота Александра Максименко и заставили его спасать «Спартак». Гол Юрия Газинского на 56-й минуте ударом из-за штрафной под перекладину только убедил их, что все реально. Однако в стремлении поскорее отыграться гости утратили бдительность, и москвичи просто разорвали их, пользуясь теми пустыми зонами, которые образовались в тылу соперника. На 61-й минуте Ларссон, Промес и Соболев провели идеальную контрнаступательную операцию, в которой все было прекрасно, в том числе завершение 24-летнего российского нападающего, сделавшего дубль в свой день рождения.

«Краснодар» снова бросил вперед все силы и тут же наскочил на еще один разящий удар, теперь в исполнении Ларссона, убежавшего один на один с вратарем буквально со своей половины поля и четко реализовавшего этот футбольный буллит. 1:4 уже было очень больно для команды Мурада Мусаева, но «Спартак» не проявил снисхождения и еще более жестко наказал оппонентов за их полную беззащитность. На 75-й минуте Эсекьель Понсе, заменивший Соболева, продолжил его дело и откликнулся на подачу Алекса Крала справа. Да и Ларссон еще не удовлетворил свой бомбардирский аппетит. На 83-й минуте швед подкараулил отскок от вратаря после удара Виктора Мозеса, забив десятый гол в чемпионате. На этом красно-белые все-таки успокоились. Победа со счетом 6:1 и так выглядела чрезвычайно эффектно. «Спартак» триумфально вернулся в тройку и наконец-то показал зажигательный футбол, который от него зачастую тщетно ждут болельщики. Единственной ложкой дегтя в спартаковской бочке меда стала желтая карточка Жиго, который не поможет товарищам в принципиальном матче с «Динамо». Что касается «Краснодара», то после таких поражений главные тренеры проигравших команд нередко подают в отставку или их освобождает от занимаемой должности руководство клуба.

Александр Ильин