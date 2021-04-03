Главный тренер «Краснодара» обсудит свои перспективы в клубе после поражения от «Ахмата»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев сообщил, что был готов покинуть свой пост после крупного проигрыша московскому «Спартаку» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь, после разгромного поражения от грозненского «Ахмата», господин Мусаев будет говорить об этом с президентом клуба Сергеем Галицким.

«Эта ситуация (то, что команда проигрывает.— “Ъ”) категорически не устраивает меня. Когда команда проигрывает, это вина тренера. Вы думаете, я сижу спокойно и держусь за свою работу и так далее, нахожу какие-то аргументы?» — сказал журналистам Мурад Мусаев (цитата по «РИА Новости»).

Тренер сообщил, что после матча со «Спартаком» он разговаривал с руководством. «Сказал, что если будет лучше для команды, если я оставлю пост, то сегодня же сделаю это. Вы слышали их ответ»,— сказал господин Мусаев.

7 марта футболисты «Спартака» разгромили «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 6:1. Сегодня «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 24-го тура РПЛ со счетом 0:5.