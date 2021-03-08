ФК «Краснодар» не будет увольнять Мурада Мусаева после разгромного поражения от «Спартака»

Руководство футбольного клуба «Краснодар» не будет увольнять главного тренера Мурада Мусаева после разгромного поражения от «Спартака». Об этом изданию «Чемпионат.com» заявил гендиректор команды Владимир Хашиг.
Он подчеркнул, что мнения журналистов и аналитиков клуб не очень сильно беспокоят. Господин Хашиг также напомнил, что «Краснодар» за последние три года дважды был бронзовым призером и практически всегда удачно выступал в групповых этапах Лиги Европы.
«Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас»,- заявил гендиреткор «Краснодара».
Также Владимих Хашиг подчеркнул, что, даже если команда проиграет все оставшиеся встречи в Чемпионате России, Мурад Мусаев не будет уволен и продолжит работу с клубом.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, 7 марта футбольный клуб «Краснодар» с разгромным счетом в гостях проиграл московскому «Спартаку» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. Поражение команды из столицы Кубани стало самым разгромным в истории клуба.
Мурад Мусаев был назначен главным тренером «Краснодара» весной 2018 году после отставки Игоря Шалимова. До этого господин Мусаев с 2016 года возглавлял молодежную команду клуба.