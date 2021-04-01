СМИ сообщили о задержании главы департамента Минпромторга

Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский задержан по делу о превышении должностных полномочий, сообщают ТАСС и Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источники. Минпромторг РФ подтвердил «РИА Новости», что в отношении господина Серватинского проходят следственные действия. Официальной информации о задержании нет.

Господина Серватинского задержали при поддержке ФСБ, утверждает источник ТАСС. Задержание проводили сотрудники главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве, сказал источник «Раньше всех. Ну почти». Представитель Минпромторга сообщил ТАСС, что министерство оказывает содействие следственным органам.