РФПИ анонсировал робота, способного делать 300 COVID-19-тестов в час

В России создан робот-конвейер, который в час делает 300 тестирований на коронавирус COVID-19 и не требует высококвалифицированного персонала. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий»,— сказал господин Дмитриев. Других подробностей разработки он не привел.

Также господин Дмитриев рассказал президенту о перспективах вакцинации от коронавируса. По его словам, до июня можно будет привить всех желающих россиян.

За время пандемии в России было сделано более 120 млн тестов. Всего в стране зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения и почти 100 тыс. летальных исходов. За последние сутки COVID-19 выявлен у 8,7 тыс. человек. Большинство ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией, в России сняты.

О несогласных с ограничениями — в материале “Ъ” «"Вы мешаете мне дышать"».