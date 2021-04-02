Глава РФПИ: до июня можно провакцинировать всех желающих россиян

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что до июня можно будет провакцинировать от коронавируса всех желающих россиян. Он уточнил, что ускорить темп вакцинации в России можно за счет поставок российской вакцины «Спутник V», произведенной за рубежом.

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом»,— сказал господин Дмитриев на встрече с президентом (цитата по сайту Кремля).

По его словам, договоренности о международном производстве есть уже с десятью странами, с 20 производителями. Производство началось в Индии и Корее. Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» — одна из наиболее эффективных вакцин в мире, ее эффективность составляет более 90%. «Это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки»,— сказал он.

Кирилл Дмитриев отметил, что «Спутник V» сильнее других вакцин по отношению ко всем мутациям, так как используется два различных укола. Он уточнил, что это доказано по поводу «британской мутации и очень большого количества других мутаций». По данным на сайте вакцины, «Спутник V» одобрен в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

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В январе в России зафиксировали первое заражение британской мутацией коронавируса, в марте — южноафриканской. Предположительно эти виды вируса отличаются от типичного большей способностью к распространению. 25 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массового распространения этих мутаций в России не фиксируется. Центр Гамалеи (разработчик «Спутника V») сообщал о создании технологии обновления вакцины при мутации вируса.