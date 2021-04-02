«Вместо бардачка — проигрыватель для виниловых пластинок»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о главной «фишке» седана, представленного американским подразделением Lexus.

Лет 15 назад мне довелось принять участие в довольно любопытном мероприятии под названием Nissan 360. Автомобильная компания свезла в одно место все модели, которые производились на заводах марки в самых разных уголках земного шара — от праворульных токийских кэбов до машин, выпускавшихся в Латинской Америке, это были Nissan 20-летней давности, но на конвейере они держались, потому что был спрос.

Но я, понятное дело, выбрал себе «на покататься» совершенно новый Nissan 350z. Ехало спортивное купе отлично. Но что меня удивило — на центральной консоли автомобиля зияла дыра проигрывателя для аудиокассеты. Мир уже лет десять как перешел на компакт-диски, поэтому было удивительно видеть в новом и дорогом автомобиле такой анахронизм. Кто-то из коллег предположил, что это, скорее всего, машина из Саудовской Аравии, где в воздухе постоянно висит песчаная пыль, которая, оседая на компакт-дисках, портит их при первом проигрывании, а аудиокассетам, дескать, все эти «дуновения пустыни» нипочем.

Так это или нет, я до сих пор не знаю. Зато я совсем не удивился, когда узнал, что американское подразделение марки Lexus на днях представило концепт-кар IS Wax Edition. Главная «фишка» этого седана в том, что вместо бардачка у него смонтирован проигрыватель для виниловых пластинок. С одной стороны, вещь довольно тривиальная — в 50-е и 60-е годы проигрывателями оснащали свои серийные машины и Cadillac, и Chrysler. Были такие машины и в Европе — есть известное фото, где пластинку в своем автомобиле ставит Джордж Харрисон.

Но если тогда винил проигрывали, когда машина находилась в состоянии покоя, потому что любая кочка на дороге могла испортить и иглу, и пластинку, то этот Lexus может воспроизводить музыку на скорости до 130 км/ч. Для этого и у автомобиля перенастроена подвеска, и у проигрывателя есть своя подвеска, чья задача — нивелировать тряску. Ни о каком серийном производстве Lexus IS Wax Edition речь, конечно же, не идет.