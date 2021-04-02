Центр Гамалеи создал технологию обновления вакцины при мутации COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если вирус будет мутировать, сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас обсуждается вопрос необходимости проведения испытаний препарата.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова»,— сказал господин Гинцбург в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что сейчас обсуждается вопрос, нужно ли будет проводить все фазы испытаний новой вакцины. По его словам, в мире есть примеры, когда препарат разрешали проверить на ограниченной выборке до 100 человек. «Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство»,— сказал Александр Гинцбург.

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