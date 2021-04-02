МИД Франции заявил о расхождении позиций с Германией по «Северному потоку-2»

Франция ведет дискуссии с Германией для сближения позиций по вопросу трубопровода «Северный поток-2», сказал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, сейчас страны придерживаются разных позиций.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения»,— сказал господин Бон в эфире канала BFM TV (перевод ТАСС).

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что координирует подходы по «Северному потоку-2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы»,— говорил он по итогам заседания Совета по обороне и безопасности Франции и Германии (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас строительство последнего участка «Северного потока-2» ведется в исключительной экономической зоне Дании. Накануне оператор Nord Stream 2 AG заявил, что корабли, достраивающие газопровод, регулярно подвергается провокациям со стороны иностранных гражданских и военных судов. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что рассчитывает на соблюдение норм мореплавания в районе работ.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».