Правительство выделит более 7 млрд руб. на строительство гидрографического судна для Севморпути

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании строительства головного гидрографического судна для работы в акватории Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба правительства. На строительство судна ледового класса Arc7 будет выделено более 7 млрд руб.

По сообщению правительства, судно мощностью 8 МВт, строительство которого предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь», планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. «Принятое решение поможет частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП»,— указано на сайте правительства.

Граница СМП проходит от Карских Ворот на западе до бухты Провидения на востоке. Ранее губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки предложили ввести понятие «Большой Северной морской путь» и предоставить маршруту меры господдержки. Главы регионов утверждают, что стратегическое планирование по развитию СМП почти не охватывает их транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру.

О прежних планах расширить СМП — в материале “Ъ” «Севморпусть».