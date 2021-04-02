Капитальный ремонт улицы Домбайской в Краснодаре перенесут на 2022 год

Власти Краснодара решили не проводить капитальный ремонт ул. Домбайской в текущем году и перенесли ее реконструкцию на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время проводится грейдирование улицы на участке от ул. Вологодской до ул. Западно-Кругликовской (протяженность 920 метров). Работы ведут без ограничения движение и завершат в течение недели.

Перенос проведения капремонта ул. Домбайской объясняется сложной дорожной ситуация из-за одновременной реконструкции сразу нескольких крупных участков в этой части города.

«В этом случае мы полностью блокируем Восточно-Кругликовский микрорайон, где и так ремонтируем ул. Черкасскую и скоро начнем ул. 40-летия Победы. Эти улицы давно требовали реконструкции, мы нашли для этого финансовую возможность. Обращаюсь к жителям с просьбой потерпеть. Постараемся сделать максимально быстро с соблюдением графика, чтобы ночью не мешать жителям микрорайона», - заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Всего в 2021 году в Краснодаре отремонтируют более 100 участков гравийных дорог, в т.ч. на ул. Переяславской, Братской (от ул. Просторной до ул. Продольной), Большевистской (от Ростовского Шоссе до ул. Российской), Городской, Сахалинской и др.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 15 марта в Краснодаре стартовали работы по реконструкции улицы Черкасской на участке от улицы Восточно-Кругликовской до улицы Героев Разведчиков. На участке протяженностью 700 м ланируется расширение автодороги до трех полос движения, устройство асфальтированного тротуара шириной 2,25 м, устройство ливневой канализации, установка 24 опор освещения, переустройство воздушной линии электропередач, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей, а также устройство газопроводов среднего и низкого давления.

В январе 2021 года Евгений Первышов заявил, что участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году.

Ожидается, что в 2022 году в краевом центре в нормативное состояние приведут 75% дорог приведут.

Алексей Белянин