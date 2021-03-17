В Краснодаре 75% дорог приведут к нормативное состояние к 2022 году

В Краснодаре продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках нацпроекта «БКАД». По сообщению пресс-службы администрации города, к концу 2021 года 70% всех транспортных магистралей муниципалитета будут приведены в нормативное состояние, к 2022 году – 75%.

К началу реализации нацпроекта в 2017 году в кубанской столице было всего 35% дорог, соответствующих установленным стандартам качества. В текущем году в его рамках запланировано приведение к нормативным показателям 62 участков общей протяженностью 79,6 км. Шесть объектов были отремонтированы досрочно — улицы Постовая, Захарова, Химзаводская, Песчаная, Чкалова, Адыгейская Набережная. Работы продолжатся и в 2022 году, запланирован, в том числе, ремонт Тургеневского моста.

Всего за время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре отремонтировано 232 участка общей протяженностью почти 300 км. По мнению представителей городской администрации, выполненный ремонт стал причиной снижения аварийности на 50%, количество «очагов» ДТП снизилось с 33 до 20.

Ольга Логинова