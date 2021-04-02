Пашинян и Путин встретятся 7 апреля в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

«В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции»,— написала Мане Геворгян в Facebook. Она уточнила, что господин Пашинян работает по плановой повестке, изменения коснулись только личных приемов и общественных мероприятий.

26 марта Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе во время телефонного разговора. Они констатировали, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной. Позже господин Пашинян заявил, что Армении нужно углубить отношения с Россией для обеспечения своей безопасности. В апреле он намерен подать в отставку для проведения в Армении досрочных парламентских выборов.

Подробнее о планах Никола Пашиняна — в материале “Ъ” «Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года».