Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что пострегистрационные исследования «Спутника V» будут завершены примерно к середине июня. После этого Минздрав должен принять решение о постоянной регистрации вакцины против коронавируса.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости». По его словам, в инструкции не будет принципиальных изменений после завершения испытаний.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Вакцина одобрена к применению в 59 странах. Ее эффективность превышает 90%. В марте Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».