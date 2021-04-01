В Бельгии десятки человек задержаны на фестивале, который оказался первоапрельской шуткой

В Бельгии тысячи человек пришли на фестиваль, который оказался шуткой на 1 апреля, передает La Libre. Десятки человек задержаны. 22 человека получили ранения, в том числе несколько сотрудников полиции, передает AP.

Мероприятие в парке переросло в протест против коронавирусных ограничений. Протестующие бросали в сотрудников полиции бутылки. Правоохранительные органы применяли водометы.

Фестиваль La Boum анонсировали в Facebook, накануне на его странице отметились около 70 тыс. заинтересованных пользователей. По сообщению Bruzz, бельгийская прокуратура еще вчера начала расследование по установлению личности организаторов мероприятия. Полиция предупреждала граждан, что это «фальшивое» мероприятие на 1 апреля.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бельгии сначала пандемии было зарегистрировано 882,5 тыс. заражений. Умерли 23 тыс. человек с COVID-19.