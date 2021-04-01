«Гранд Сервис Экспресс» запускает рейсы Симферополь — Тамбов

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает новое направление Симферополь — Тамбов, сообщили в пресс-службе компании. Там рассказали, что беспересадочные вагоны будут курсировать 2-3 раза в неделю, начиная с 28 мая, и следовать через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

«Гранд Сервис Экспресс» специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург. В 2019 году компания расширила географию маршрутов, выступив инициатором запуска пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. С декабря 2019 года поездами «Таврия» перевезено свыше 1,45 млн пассажиров. Отметим, что из-за крымского направления гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов и сама компания в 2020 году попали в санкционный список США, затем Евросоюза, а на днях подобные ограничительные меры ввела и Канада.

Мария Старикова