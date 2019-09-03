Бывший тамбовский вице-губернатор возглавил «Гранд сервис экспресс»

Бывший первый вице-губернатор Тамбовской области Александр Ганов стал генеральным директором АО ТК «Гранд сервис экспресс», частного железнодорожного пассажирского перевозчика. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Ганов был назначен на эту должность с 29 августа, сменив Владимира Соколова. Покидая в начале августа администрацию Тамбовской области, господин Ганов рассказал “Ъ-Черноземье”, что уже через неделю рассчитывает выйти на новую работу, но отказывался говорить, на какую именно. Источники “Ъ-Черноземье” тогда в числе возможных сфер работы экс-чиновника называли железнодорожную отрасль.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО ТК «Гранд сервис экспресс» основано в 2002 году. Сначала, по собственным данным, специализировалось на чартерных перевозках VIP-пассажиров в вагонах класса «Гранд де Люкс» по территории России, Балтии и СНГ, затем запустило регулярный рейс Москва — Санкт-Петербург в поезде под названием «Гранд Экспресс». Совладельцы АО в равных долях — кипрская Комп «Сорена Инвестменс Лимитед» и компания «Пайпер партисипейшн корп» (Британские Виргинские острова). Выручка компании за 2018 год составила 877,7 млн руб., чистая прибыль — 142,9 млн руб.

Подробнее об уходе Александра Ганова из администрации Тамбовской области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова