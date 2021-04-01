Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» уведомил о сокращении 325 сотрудников

Завод тяжелого машиностроения «Тяжстанкогидропресс» (Новосибирск) уведомил 325 сотрудников о прекращении работы. Как сообщил “Ъ” председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов, под сокращение попали все работники, кроме бухгалтерии, отдела кадров и персонала, поддерживающего сохранность оборудования.

«Задолженность по зарплате — около двух месяцев. Мы работаем с прокуратурой, трудовой инспекцией, но проблема решается тяжело: все счета арестованы налоговой»,— сказал господин Плахов. Он добавил, что профсоюз готовит массовую акцию протеста против закрытия завода и сокращения работников.

В конце января сотрудники «Тяжстанкогидропресса» направили президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором проинформировали его о тяжелом финансовом положении предприятия, угрозе его закрытия и попросили вмешаться в ситуацию. Три недели спустя они получили ответ от директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова, который просил для «всестороннего рассмотрения обращения и разрешения сложившейся ситуации» предоставить подробную информацию о состоянии предприятия за последние три года и представить предложения по его финансовому оздоровлению. Эти сведения инициативная группа завода направила господину Муратову 24 февраля. В письме предложено несколько сценариев вывода предприятия из кризиса, общую сумму необходимых инвестиций сотрудники «Тяжстанкогидропресса» оценили в 2,9 млрд руб.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2019 году составила 307,2 млн руб., чистая прибыль — 38 тыс. руб. Около 56,3% в уставном капитале «Тяжстанкогидропресса» — у ООО «СМЦ "Стиллайн"», которым владеет Николай Степакин, еще 1,2% в ПАО принадлежит господину Степакину напрямую. Выручка «Стиллайна» в 2019 году составила 2,8 млрд руб., чистый убыток — 336,1 млн руб. против 43,1 млн руб. прибыли годом ранее. Сервисный металлоцентр «Стиллайн» 17 февраля признан судом банкротом. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по кредиту мажоритария. В мае 2020 года суд удовлетворил иск БКС-банка о взыскании с завода 1,05 млрд руб. долга путем реализации имущества на торгах.

Дарья Решетникова, Новосибирск