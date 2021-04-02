Прокатная десятка

Кинокритик Василий Степанов: «Майор Игорь Гром — чемпион по раскрываемости с повадками хулигана, знаменитость и головная боль Главного управления полиции Санкт-Петербурга, полумифического ведомства, которое создатели фильма "Майор Гром: Чумной доктор" расположили ни много ни мало в Мраморном дворце. "Полу-", потому что полиция в Петербурге все-таки существует и работает, а "мифического", потому что никогда в отечественном кино работники МВД не выглядели так по-голливудски лощено (впрочем, брутальный памятник Александру III во дворе Мраморного прекрасно сочетается с мигалками). Но как могло быть иначе? Ведь майор Гром — самый настоящий герой комиксов, целой серии графических новелл издательства Bubble»

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Бэтмент» и «Полицейская академия художеств»