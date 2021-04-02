Прокатная десятка

1 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российское супергеройское кино «Майор Гром: Чумной Доктор», американский хоррор «Ученик экзорциста» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Майор Гром: Чумной Доктор
Кинокритик Василий Степанов: «Майор Игорь Гром — чемпион по раскрываемости с повадками хулигана, знаменитость и головная боль Главного управления полиции Санкт-Петербурга, полумифического ведомства, которое создатели фильма "Майор Гром: Чумной доктор" расположили ни много ни мало в Мраморном дворце. "Полу-", потому что полиция в Петербурге все-таки существует и работает, а "мифического", потому что никогда в отечественном кино работники МВД не выглядели так по-голливудски лощено (впрочем, брутальный памятник Александру III во дворе Мраморного прекрасно сочетается с мигалками). Но как могло быть иначе? Ведь майор Гром — самый настоящий герой комиксов, целой серии графических новелл издательства Bubble»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Бэтмент» и «Полицейская академия художеств»
Маша
Прокатная компания «Планета Информ»: «13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой»Интервью с режиссером фильма Анастасией Пальчиковой — в материале “Ъ-Weekend”
Ученик экзорциста
Прокатная компания «Экспонента»: «Священник-новичок в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит все новых экзорцистов, а одержимых становится только больше»
В ринге только девушки
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Первые два правила любого бойцовского клуба все и так отлично помнят. А вот третьим законом этого закрытого, подпольного общества является то, что дерутся здесь только женщины. Анна совсем не знакома с азами рукопашного боя — она обычная девушка. И чтобы выбиться в чемпионы, ей придется попотеть и нанять тренера. Но вот найти удается лишь пьяницу, неудачника и полного эгоиста...»
Исход
Прокатная компания «Парадиз»: «Недалекое будущее. Мир после катастрофы, где безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. Однажды в руки надсмотрщика Коннора попадает старая VHS-кассета, на которой он находит доказательство существования портала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой унылый город и отправляется на поиски счастья. По следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим...»
Годзилла против Конга
Прокатная компания Universal Pictures: «Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами,— лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли»
Когда и при каких обстоятельствах Годзилла и Кинг-Конг встретились впервые — в материале “Ъ-Weekend”
Поступь хаоса
Кинокритик Юлия Шагельман: «Действие разворачивается в 2557 году на далекой планете, где выходцы с Земли основали что-то типа фронтира из вестернов (одеваются они соответственно — видимо, специально везли с собой на космических кораблях стетсоны). Благодаря загадочным особенностям здешней атмосферы поток мыслей каждого поселенца становится видимым и слышимым — он клубится над их головами в виде облака, которое они называют Шумом. Эта зараза поражает только мужчин, мысли женщин по-прежнему могли бы быть скрыты. Но женщин в поселении нет: всех их когда-то убили коренные жители планеты, так что мужчинам приходится жить без ласки, а вот боль свою затаить не получится — она превращается в Шум»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Шумопомрачение»
Никто
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Никто" всего второй полнометражный фильм Ильи Найшуллера, при этом снятый в Голливуде (что для русского, да и любого другого кинематографиста — безусловный признак успеха). И режиссер здесь похож на мальчика, открывающего новогодние подарки: в каждой коробке ждет что-то прекрасное. Американские продюсеры! Голливудский бюджет! Известные актеры! Сценарист "Джона Уика"! Наконец-то возможность самому снять кино вроде тех, которые Найшуллер, как и все его ровесники, наверняка подростком смотрел на пиратских видеокассетах, снабженных лаконичными аннотациями вроде "классный супербоевик"!»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «"Никто" не уйдет обиженный»
Пальма
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «1977 год. Игорь Польский улетает за границу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет…»
Райя и последний дракон
Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»