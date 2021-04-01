Нижегородский водоканал удвоил чистую прибыль в 2020 году

Чистая прибыль АО «Нижегородский водоканал» (100% акций в собственности Нижнего Новгорода) в 2020 году увеличилась вдвое в годовом выражении и составила 41,6 млн руб. Выручка водоканала незначительно подросла до 4,8 млрд руб., следует из отчетности предприятия.

Кредиторская задолженность организации в прошедшем году выросла на 14,7%, до 802,3 млн руб. При этом дебиторская задолженность, напротив, сократилась на 11,6% и составила 2 млрд руб. Сопоставимой с 2019 годом в отчетности указана нераспределенная прибыль водоканала в размере 1,3 мдрд руб. Как заявила аудитор Оксана Куксина в заключении на отчетность коммунального монополиста, статьи дебиторской задолженности и нераспределенной прибыли бухгалтерского баланса водоканала завышены на 799,8 млн руб., поскольку резерв по сомнительной дебиторской задолженности создан компанией не в полном объеме. Чистые активы водоканала в 2020 году остались на уровне 1,9 млрд руб.

Добавим, в прошлом году в нижегородском водоканале сменилось руководство. Прежнего генерального директора Николая Николюка с двумя заместителями и другими сотрудниками организации в ноябре арестовали по обвинению во получении более 57 млн руб. взяток и покушении на мошенничество. В феврале 2021 года водоканал возглавил бывший директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры мэрии Нижнего Новгорода Павел Марков. Также организация в разы повысила плату малому и среднему бизнесу за загрязнение сточных вод, оспорить это решение в суде прокуратуре города не удалось.

Владимир Зубарев