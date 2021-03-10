С точностью до копейки

Нижегородский водоканал оспорил в арбитраже прокурорское представление по поводу пятикратного роста платы за сброс сточных вод для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Суд решил, что коммунальная компания законно использует новые федеральные правила водоотведения в отношении компаний с суточным объемом сброса менее 30 куб. м, и МСБ должен сам доказывать соответствие канализационных стоков нормативам загрязнения. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, как и прокуроры, планирует подать апелляционную жалобу. Он полагает, что мэрия создала условия для незаконного обогащения муниципального водоканала, установив нормативы, по которым сточная вода должна быть чище питьевой. Также он подключил к решению вопроса федерального бизнес-обмудсмена Бориса Титова и Российский союз промышленников и предпринимателей, поскольку плата за канализацию для заводов выросла в 80 раз.



Арбитражный суд Нижегородской области опубликовал мотивировку решения по поводу прокурорского представления, выданного Нижегородскому водоканалу. Муниципальное предприятие оспорило представление прокуратуры города, которая сочла незаконным увеличение платы за сброс сточных вод для ресторанов, отелей, химчисток, автомоек и других предприятий малого и среднего бизнеса в три-пять раз.

Напомним, с 1 июля правительство РФ изменило правила холодного водоснабжения и водоотведения, по которым плата для предприятий с суточным объемом стоков не более 30 куб. м рассчитывается по формуле «коэффициент, умноженный на тариф на водоотведение, умноженный на объем отведенных сточных вод». Увеличение платы по этим правилам должно компенсировать экологический ущерб от деятельности бизнеса. После этого нижегородские предприниматели стали массово жаловаться на рост платежей местному бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому. К делу подключили прокуратуру, которая сочла действия водоканала незаконными, предписала пересчитать начисления и вернуть излишне уплаченные деньги.

Однако водоканал обратился в суд, где доказал законность своих действий и право начислять плату за негативное воздействие на центральную систему водоотведения без анализа стоков, как того требовали прокуроры и представители господина Солодкого. Надзорный орган полагал, что доказывать превышение норматива чистоты стоков должна коммунальная организация, поскольку она эксплуатирует сети, а не ее абоненты. При этом водоканал не объяснил предпринимателям, на что именно пойдут их средства, хотя, по мнению прокуратуры, выставляемая плата должна быть обоснованной. Более того, бизнесменам не разъяснили, что они вправе подавать декларации чистоты стоков, но поскольку водоканал не производит отбор проб, абонентам автоматически начисляется большая плата, и они вынуждены заказывать анализы концентрации загрязняющих веществ в независимых лабораториях и нести дополнительные расходы, поясняли в суде юристы бизнес-омбудсмена. Кроме того, ответчики указали, что по нормативам, утвержденным мэром Юрием Шалабаевым в сентябре 2020 года, сточные воды должны быть чище питьевых. Прокуроры и юристы бизнес-омбудсмена считают, что таким образом мэрия создала условия для незаконного обогащения водоканала.

Водоканал, напротив, доказывал законность роста начисления платы и того, что счета выставляются без анализа стоков, а абоненты сами должны подавать декларацию о соответствии состава стоков нормативам, при этом коммунальная компания не обязана проводить лабораторные исследования.

Арбитражный суд поддержал доводы водоканала. Как следует из решения суда, правительство РФ в новых правилах установило презумпцию превышения загрязняющих веществ и негативного воздействия на систему водоотведения, так как основная хозяйственная деятельность предприятий всегда сопровождается вредными сбросами, и основной объем стоков образуется именно от работы бизнеса. Кроме того, Минстрой РФ в декабре 2019 года разъяснил, что контролировать состав стоков для предприятий с объемами сброса менее 30 куб. м в сутки нецелесообразно. Верховный суд в декабре 2020 года указал, что положения правил стимулируют абонентов снижать вредные сбросы, а повышение платы расценил как компенсацию расходов водоканалов или организаций, осуществляющих водоотведение. «Нормативного правового акта большей юридической силы, который бы определял иные условия для объектов абонентов при расчете платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, не имеется», — сказано в решении суда. Из него следует, что правом декларировать состав сточных вод ни кафе, ни гостиницы не воспользовались, возросшая плата за негативное воздействие на канализацию была начислена справедливо. В итоге суд аннулировал представление прокуратуры, выданное Нижегородскому водоканалу, как незаконное и нарушающие права коммунального монополиста.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий пообещал вместе с прокуратурой обжаловать решение суда. Он добавил, что на существенное повышение платы за сброс сточных вод жалуются и промышленные предприятия. «Им, в отличие от кафе и ресторанов, подняли плату не в три-пять раз, а в пятьдесят-восемьдесят. Это сделано без замеров увеличения концентраций загрязнений и объемов сточных сбросов. Но водоканал не может просто так выставлять такие счета лишь потому, что им разрешили на федеральном уровне. Это абсурд! Любая ресурсоснабжающая компания должна быть заинтересована в потребителе, которого растит и который ей платит. А получается, что надели удавку, абонент может обанкротиться, и никого не интересует, что он не может платить в 83 раза больше», — заявил господин Солодкий и добавил, что планирует подключить к решению проблем нижегородских предприятий бизнес-омбудсмена Бориса Титова и Российский союз промышленников и предпринимателей. Заместитель гендиректора водоканала Алексей Шаронов заявил, что выявленные показатели стоков позволяют начислять абонентам в разы большую плату, чем сейчас, а коммунальная компания перечисляет солидные средства в федеральный бюджет в виде компенсаций за загрязнение окружающей среды и инвестирует в модернизацию собственного хозяйства.

Роман Рыскаль