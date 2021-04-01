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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Самаре из-за перекрытия ул. Ново-Садовой пустят транспорт у «МТЛ Арены»

В настоящее время решается вопрос об организации движения транспорта от Пятой Просеки до ул. Советской Армии по территории «МТЛ Арена» в Самаре. Это связано с работами по реконструкции ул. Ново-Садовая. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Для этого планируется демонтировать шлагбаумы и расширить существующий проезд»,– говорится в сообщении.

Реконструкция ул. Ново-Садовой ведется в Самаре с февраля текущего года. Она проходит в несколько этапов. В настоящее время проводятся работы в рамках первого этапа. Он завершится в мае.

С 1 июня стартует второй этап реконструкции ул. Ново-Садовая. В это время закроется движение по направлению «из города» по ул. Ново-Садовой на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть».

Одновременно с этим в Самаре проходит масштабный ремонт Московского шоссе. По плану его выполнят к октябрю следующего года. Ремонт проведут на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Работы будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Работы обещают выполнить по новому ГОСТу. До этого горожане неоднократно жаловались, что на Московском шоссе образовалась колея. Подрядчик намерен устранить ее во время нового ремонта.

Георгий Портнов


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