Движение из города на ул. Ново-Садовой в Самаре закроют летом

В Самаре первый этап реконструкции ул. Ново-Садовой завершится до конца мая текущего года. Он включает ремонт улиц-дублеров в этом районе. Об этом рассказал СМИ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, второй этап реконструкции ул. Ново-Садовой в Самаре пройдет с 1 июня по 15 августа текущего августа. В этот период закроется движение по направлению» из города» по ул. Ново-Садовой на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть».

Движение в этом районе будет осуществляться по дублеру участка по нечетной стороне улицы. В обоих направлениях будут организованы по две полосы движения транспорта.

После этого подрядчик приступит к третьему этапу работ реконструкции ул. Ново-Садовой. Он продлится с 16 июля по 30 сентября текущего года.

В этот период закроется движение по направлению «в город» по ул. Ново-Садовой на участке от ул. Советской Армии до дома №174 по этой же улице. Движение в этом направлении будет осуществляться по дублеру на нечетной стороне ул. Ново-Садовой.

После этого пройдет четвертый этап реконструкции указанной улицы с 1 октября по 1 декабря текущего года. В период работ планируется усилить работу общественного транспорта. В первую очередь в городе будет увеличен подвижный состав транспорта.

С апреля в Самаре официально начнется масштабный ремонт Московского шоссе. По плану его выполнят к октябрю следующего года. Ремонт проведут на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Работы будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Работы обещают выполнить по новому ГОСТу. До этого горожане неоднократно жаловались, что на Московском шоссе образовалась колея. Чиновники намерены устранить ее после нового ремонта.

Георгий Портнов