Союзроссахар заподозрил ритейлеров в создании искусственного дефицита сахара

Заявления о нарушении поставок сахарного песка со стороны производителей не соответствуют действительности, сообщил председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин. По его словам, торговые сети стремятся закупить сахар впрок и этим создают необоснованный ажиотаж.

«Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения»,— сказал господин Бодин (цитата по ТАСС). Он уточнил, что заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом основные игроки активно заключают новые контракты, чтобы поставлять сахар в сети без посредников.

По его словам, на прошлой неделе ритейлеры представили необходимые им объемы сахара на ближайшие месяцы, а обозначенные ими потребности существенно превышают традиционные. «Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. ФАС и Минсельхоз не подтвердили это, уточнив, что рисков возникновения дефицита сахара нет. 30 марта правительство продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года.

Подробнее о стабилизации цен на продукты — в материале “Ъ FM” «Продукты стабилизировались до осени».