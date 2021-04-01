На Кубани продажи бизнес-седанов в феврале 2021 года снизились на 9%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 183 седана бизнес-класса. Это на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (201), следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

По объему продаж Кубань занимает четвертое место в России с долей рынка в 5,42%. Больше всего бизнес-седанов в России продали в Москве (1020), Подмосковье (300) и Санкт-Петербурге (251).

В целом продажи седанов бизнес-класса в России в феврале 2021 года снизились на 7,5%, составив 3375 автомобилей. Самыми популярными у потребителей моделями стали Toyota Camry, BMW 5-й серии и Mercedes E-класса.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 19 автомобилей люксовых брендов. Это на 26,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период на Кубани продали шесть автомобилей Cadillac и 43 автомобиля Lexus (-15,7%).

Алексей Белянин