Кубань заняла седьмое место в РФ по продажам автомобилей Cadillaс в феврале 2021 года

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали шесть автомобилей Cadillaс. Это соответствует показателям прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает седьмое место в России с долей рынка в 3,09%. Больше всего автомобилей этой марки в феврале 2021 года продали в Москве (69), Санкт-Петербурге (27) и Московской области (23).

Всего в России по итогам минувшего месяца продажи Cadillaс выросли на 76,4%, составив 194 автомобиля против 110 машин в феврале 2020 года. Самыми востребованными моделями стали Cadillaс XT5, XT6 и Escalade.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в феврале 2021 года продали восемь люксовых автомобилей с пробегом. По объемам продаж Кубань занимает четвертое место в России после Москвы (88), Санкт-Петербурга и Московской области (по 16 авто).

Также в минувшем месяце продажи Lexus в феврале 2021 года сократились на 15,7%, составив 43 автомобиля. По этому показателю у Кубани пятое место в стране.

Алексей Белянин