На Кубани продажи люксовых автомобилей в феврале 2021 года упали на 27%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 19 автомобилей люксовых брендов. Это на 26,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (26), сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает четвертое место в России с долей рынка в 3,6%. Больше всего автомобилей сегмента luxury продали в Москве (230), Санкт-Петербурге (80) и Московской области (52).

Всего в России было продано 528 люксовых автомобилей. Самыми популярными моделями стали BMW 6-й серии GT, BMW 7-й серии и Mercedes S-класса. При этом, наибольшую выручку принесла модель Mercedes S-Класса: в феврале этого года россияне купили 85 таких машин и заплатили за них 965,7 млн руб. Вторым по обороту с продаж в этом сегменте стал BMW 7-й серии. В отчетный месяц покупатели приобрели 86 таких машин на сумму в 703,2 млн руб. Третье место занимает BMW 6-Серии GT, который при продажах в 97 шт. принес выручку в 518 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в феврале 2021 года продали шесть автомобилей Cadillaс. Это соответствует показателям прошлого года. Кроме того, по итогам прошлого месяца на Кубани продали восемь люксовых автомобилей с пробегом. По объемам продаж Кубань занимает четвертое место в России после Москвы (88), Санкт-Петербурга и Московской области (по 16 авто).

Алексей Белянин