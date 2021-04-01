Контрсанкции Белоруссии не затронут транзит товаров

На национальном правовом портале Белоруссии опубликован указ президента Александра Лукашенко о контрсанкциях. В документе говорится, что ограничения не затронут транзит товаров через Белоруссию.

«Запреты... не распространяются на транзит товаров через территорию Республики Беларусь, осуществляемый транспортными средствами международной перевозки, а также на иные обязательства Республики Беларусь в связи с функциями международного транзита и посредничества»,— говорится в указе (.pdf).

Президент поручил правительству оперативно информировать Евразийскую экономическую комиссию о принятии ограничительных мер со стороны Минска. Указ вступит в силу через 10 дней после публикации.

Господин Лукашенко подписал указ о контрсанкциях 30 марта. Документ предполагает запрет на ввоз некоторых категорий товаров и импорт услуг из стран, которые ранее ввели санкции против Белоруссии. Конкретный перечень товаров и услуг, физлиц и юрлиц установит Совет министров.

Против Белоруссии действуют санкции ЕС. Брюссель принял три пакета ограничений против белорусов и белорусских компаний, в том числе против Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц. ЕС считает руководство Белоруссии виновным в фальсификации выборов и в насилии на мирных протестах. Также против Белоруссии введены санкции со стороны США.

К каким санкциям призывает белорусская оппозиция — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».