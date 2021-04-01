Боррель назвал агрессией высылку европейских дипломатов во время его визита в Москву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия проявила агрессию, выслав трех европейских дипломатов во время его визита в Москву. По его мнению, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях» между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи.

«Целью (визита в Москву.— “Ъ”) было проверить отношение России к ЕС, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению»,— сказал господин Боррель France 24. По его мнению, когда кого-то приглашают, «чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии».

5 февраля Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве. Им вменялось участие в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В этот же день прошел визит господина Борреля в Москву.

Как господин Боррель оценил визит,— в материале “Ъ” «"Россия все больше отходит от Европы"».